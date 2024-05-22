Инфляция в Британии упала до самого низкого уровня почти за три года

Падение цен на газ и электроэнергию привело к снижению инфляции в Великобритании до самого низкого уровня за последние три года.

Об этом пишет ВВС.

Согласно официальным данным, годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 2,3% в апреле по сравнению с 3,2% в марте.

При этом апрельская инфляция все еще остается выше целевого показателя Банка Англии в 2% и немного выше, чем ожидали эксперты.

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"Но Банк Англии намекнул, что процентные ставки, которые были повышены в последние годы для замедления роста цен, могут быть снижены этим летом. Сейчас ставки составляют 5,25% - самый высокий уровень за последние 16 лет", - пишет ВВС.

Снижение цен на газ и электроэнергию стало главным фактором резкого падения инфляции в прошлом месяце, поскольку начала действовать более низкая предельная цена, которая устанавливает максимальную цену, которая может быть взыскана за каждую единицу энергии.

В апреле цены на энергоносители были на 27% ниже по сравнению с 12 месяцами ранее, а цены на газ снизились на 38%.

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Снижению инфляции также способствовало снижение цен на табачные изделия и продукты питания, но расходы на мобильную связь и арендную плату продолжали расти.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что эти цифры ознаменовали "важный момент для экономики, поскольку инфляция возвращается к норме".

"Впереди более светлые дни, но только если мы будем придерживаться плана по повышению экономической безопасности и расширению возможностей для всех", - добавил он.

Цены на все товары - от продуктов питания до бытовой техники - незначительно снизились на 0,8% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но инфляция в сфере услуг, которая измеряет рост цен на такие вещи, как парикмахерские услуги или железнодорожные билеты, осталась высокой - 5,9%.

Экономическая правда