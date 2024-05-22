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В "Дії" временно не будут работать перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения

Среда, 22 мая 2024, 19:15 - Алексей Павлыш

Из-за изменения реквизитов для оплаты счетов в "Дії" будут временно недоступны услуги по перерегистрации авто и обмену водительского удостоверения.

Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.

"Все из-за изменения реквизитов для оплаты счетов. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно. Предварительные заявки рассмотрим в порядке очереди", - заявили в сервисном центре.

Отмечается, что с 28 мая услуги в "Дії" снова заработают.

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Экономическая правда

Дія авто МВД
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