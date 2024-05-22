США откроют тендер на поставку урана внутреннего производства

В июне Соединенные Штаты Америки объявят тендер на сумму 3,4 млрд долл на поставки низкообогащенного урана для производства ядерного топлива от местных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" со ссылкой на NucNet.

Выделение этих средств является частью плана отказа страны от топлива, импортированного из России, и частью стратегии возобновления внутреннего производства ядерного топлива, пояснили в "Энергоатоме".

Это произошло после подписания президентом США Джо Байденом закона о запрете импорта из России. Один из авторов закона, республиканец Джон Баррассо, замечает, что запрет на импорт российского урана даст толчок американской промышленности, лишит средств российскую военную машину и поможет возродить внутреннее производство урана.

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Напомним:

Президент США Джо Байден 13 мая подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России.

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