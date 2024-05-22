Похожие на офисы Google или Netflix: в Украине по-новому планируют отстроить 5 школ

В Украине планируют по новым пилотным проектам отстроить 5 школ, которые повреждены из-за войны и уже нуждаются в ремонте.

Об этом в Telegram написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что в течение года вместе с МОН по инициативе Президента Владимира Зеленского Минцифра работает над качественными изменениями в системе образования.

"Обновить надо не только содержание и смысл образования, но и сами помещения школ.

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Сегодня большинство школ в Украине построено по пяти типовым советским проектам, как правило, это старые советские помещения. Именно поэтому вместе с партнерами и за средства доноров решили разработать концепции трансформаций таких типовых школ", - сообщил Федоров.

Он также указал, что изменится после проекта:

будет безбарьерность независимо от мобильности учеников или преподавателей;

школьники и учителя смогут рисовать на стенах коридоров, менять освещение, температуру в классе и переставлять мебель под свои нужды;

дети смогут вздремнуть в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских;

безопасность - качественные закругленные укрытия без темных закоулков.

По подсчетам Минцифры, трансформация стоит на 30% дешевле, чем новое строительство.

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По мнению Федорова, в дальнейшем пилотные школы станут примером для послевоенного восстановления.

"Я считаю, что школы не должны напоминать помещения больницы. Они должны быть похожими на маленький офис Google или Netflix, на место, где рождаются прорывные идеи и мечты", - написал министр.

Как может выглядеть украинская школа после трансформации, можно посмотреть на иллюстрациях по этой ссылке.

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