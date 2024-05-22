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Система освещения в Киеве продолжает работать в режиме усиленной экономии 

Среда, 22 мая 2024, 18:12 - Анастасия Дячкина

Система наружного освещения Киева продолжает работать в режиме усиленной экономии, введенном 17 мая. 

Об этом сообщили в КГГА. 

"Газоразрядные лампы (ртутные и натриевые) и светодиодные светильники работают по особому графику с учетом времени суток. Это позволяет существенно сократить потребление электроэнергии в условиях дефицита ее генерации и необходимости применять графики стабилизационных отключений электроэнергии", – говорится в сообщении. 

График работы фонарей зависит от светового дня, то есть от времени заката и восхода солнца, и направлен на более рациональное использование освещения.

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Включение газоразрядных ламп (ртутных и натриевых) будет происходить по графику со следующим режимом:

  • режим уровня освещенности 100% – с момента включения фонарей до 23:00;
  • режим уровня освещенности 50% – с 23:00 до выключения. 

Включение светодиодных светильников будет происходить по графику со следующим режимом: 

  • 30% освещенности – при включении;
  • 50% освещенности – через 30 мин после включения;
  • 30% освещенности – с 22:00 до 24:00;
  • 20% освещенности – с 00:00 до выключения.

В КГГА напомнили, что Киев задолго до полномасштабного вторжения начал реализацию программы перехода на более сберегательные системы уличного освещения. С 2017 года в столице почти 40% светильников заменили более экономными. В общей сложности это почти 60 тыс единиц.

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Напомним: 

В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время. Соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области.

Киев КГГА электроэнергия энергетика
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