Система освещения в Киеве продолжает работать в режиме усиленной экономии
Система наружного освещения Киева продолжает работать в режиме усиленной экономии, введенном 17 мая.
Об этом сообщили в КГГА.
"Газоразрядные лампы (ртутные и натриевые) и светодиодные светильники работают по особому графику с учетом времени суток. Это позволяет существенно сократить потребление электроэнергии в условиях дефицита ее генерации и необходимости применять графики стабилизационных отключений электроэнергии", – говорится в сообщении.
График работы фонарей зависит от светового дня, то есть от времени заката и восхода солнца, и направлен на более рациональное использование освещения.
Включение газоразрядных ламп (ртутных и натриевых) будет происходить по графику со следующим режимом:
- режим уровня освещенности 100% – с момента включения фонарей до 23:00;
- режим уровня освещенности 50% – с 23:00 до выключения.
Включение светодиодных светильников будет происходить по графику со следующим режимом:
- 30% освещенности – при включении;
- 50% освещенности – через 30 мин после включения;
- 30% освещенности – с 22:00 до 24:00;
- 20% освещенности – с 00:00 до выключения.
В КГГА напомнили, что Киев задолго до полномасштабного вторжения начал реализацию программы перехода на более сберегательные системы уличного освещения. С 2017 года в столице почти 40% светильников заменили более экономными. В общей сложности это почти 60 тыс единиц.
Напомним:
В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время. Соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области.