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Бельгия отказалась разблокировать активы клиентов российского банка 

Среда, 22 мая 2024, 17:46 - Виктор Волокита

Казначейство Бельгии отказало ВТБ в получении лицензии на разблокировку клиентских активов, замороженных в Euroclear. 

Об этом говорится в сообщении российского банка, передает "Интерфакс". 

Согласно сообщению, ВТБ в январе 2023 года направил в адрес Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга запросы о получении лицензий на разблокирование иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним. 

Речь шла об активах инвесторов, находящихся на брокерском обслуживании у ВТБ, и тех, на счета которых до передачи активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

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Ранее о получении отказа Казначейства Бельгии в разблокировании активов в Euroclear сообщали УК "Альфа-Капитал", "Цифра брокер" и "Тинькофф страхование".

"Итерфакс" напоминает, что взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий в Украине. 

Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. 

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НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь, европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября 2022 года опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать совершение сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и сделок, заключенных до введения санкций против НРД. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокирования активов всех неподсанкционных инвесторов.

Напомним:

За первый квартал года 20 российских банков значительно ухудшили финансовые показатели - в отдельных случаях чистая прибыль сократилась в разы, в частности, в "Альфа-банке", "ВТБ" и "Совкомбанке".

банк Россия Бельгия
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