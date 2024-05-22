Благодаря "коридорам солидарности" украинский бюджет получил около 50 миллиардов евро

За два года действия "коридоров солидарности" от ЕС украинская экономика получила до 50 миллиардов евро поступлений.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам транспорта Адины Велян.

"Два года назад "коридоры солидарности" позволили реорганизовать логистические пути через Восточную Европу, чтобы обеспечить дееспособность экономики Украины и Молдовы и избежать глобального продовольственного кризиса. В настоящее время они обеспечили около 50 миллиардов евро поступлений в экономику Украины. В то же время они укрепили экономические связи Украины с ЕС, импорт из которого на сегодня составляет около 107 миллиардов евро", - отметила Велян.

По данным Еврокомиссии, использование "коридоров солидарности" позволило Украине экспортировать на внешние рынки более 136 миллионов тонн продукции, включая зерно, минералы и сталь, и ввезти более 52 миллионов тонн товаров, в том числе топливо, автомобили, удобрения, военную и гуманитарную помощь.

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В мае 2022 года Еврокомиссия запустила План действий "Пути солидарности" для создания альтернативных логистических маршрутов через железнодорожные, автомобильные и внутренние водные пути, известные как "Коридоры солидарности".

Напомним:

Украинский товарооборот за январь-апрель 2024 года составил 35,3 миллиарда долларов, налогооблагаемый импорт составил 19 миллиардов долларов.

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