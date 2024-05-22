Fintech Farm Дубилета закрыла раунд инвестиций размером 32 миллиона долларов

Компания Fintech Farm бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, разрабатывающая "цифровые банки" в разных странах мира, закрыла инвестиционный раунд размером в 32 млн долл.

Об этом сообщает соучредитель компании Дмитрий Дубилет и своей странице в Facebook.

"Fintech Farm закрыла раунд инвестиций в размере 32 млн долл. Львиная доля этой суммы будет потрачена на зарплаты украинской команды", - говорится в сообщении.

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Как известно, Fintech Farm имеет разработки в Азербайджане, Вьетнаме, Кыргызстане, а в 2024 году открывает проект в Индии.

Экономическая правда