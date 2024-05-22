Все разделы
Укр / Рус

Рада поддержала в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами

Среда, 22 мая 2024, 13:44 - Артур Крыжный

Рада приняла в первом чтении законопроект №10190, который предусматривает дополнение Уголовного кодекса новыми статьями по борьбе с электронным мошенничеством.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной полиции Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.

Так, проект дополняет Уголовный кодекс новыми статьями:

Реклама:
  • Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1)
  • Создание, руководство электронно коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4)
  • Привлечение к участию в электронно коммуникационной мошеннической организации.

Железняк отметил, что цель проекта - усиление борьбы с так называемыми черными колл-центрами, а именно мошенниками, которые благодаря завладению персональными данными обманывают людей.

Экономическая правда.

Рада законодательство мошенничество
Реклама:
Материалы по теме
Рада приняла закон о единой роуминговой зоне с ЕС 22 мая 2024, 12:51
Рада приняла закон о реформе автострахования 21 мая 2024, 17:55
Зеленский ветировал закон об увольнении за неинформирование о родственниках в РФ и в оккупации 16 мая 2024, 16:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте