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Информационный пункт рекрутинга в армию заработал на львовском вокзале

Среда, 22 мая 2024, 12:59 - Виктор Волокита

Сегодня, 22 мая, на вокзале во Львове открылся второй информационный пункт рекрутинга в украинскую армию на вокзалах Укрзализныци. 

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. 

В пресс-службе отметили, что Львов выбран, поскольку это главный транспортный хаб страны, на вокзале которого сходятся пути 11 тысяч человек ежедневно.

"Теперь здесь специально обученные работники Укрзализныци будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на распространенные вопросы о должностях в военных подразделениях", - говорится в сообщении. 

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В пресс-службе добавили, что сейчас в Силах обороны Украины служат более 10 тысяч железнодорожников.

Напомним:

В начале мая пункт рекрутинга в армию открылся на железнодорожном вокзале Киева.

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Укрзализныця война
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