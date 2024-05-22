Эстония выделяет более 650 тысяч евро на гуманитарные нужды Украины

Министерство иностранных дел Эстонии выделяет 656 447 евро на гуманитарную помощь Украине, в частности для поддержки потребностей образования в прифронтовых районах и тамошних детей.

Об этом сообщает Postimees.

Отмечается, что из выделенных средств 352 695 евро будут использованы в рамках деятельности некоммерческой организации Eesti Pagulasabi для многоцелевой финансовой помощи в самых уязвимых регионах Украины, для улучшения быта людей в Украине и среди украинских беженцев в Грузии.

Также средства пойдут на организацию летних лагерей послешкольного образования для жителей Запорожской области.

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"Жители Украины, включая маленьких детей, платят высокую и болезненную цену из-за российского террора. Ежедневные атаки, в частности в Харьковской области в последние недели, привели к гибели мирных жителей, разрушению зданий и вынужденному покиданию тысячами уязвимых людей своих домов. Наш долг - всячески поддерживать их", - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По данным МИД Эстонии, примерно 14,6 млн человек в Украине будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году, причем наиболее острой эта потребность будет в прифронтовых районах.

Добавляется, что объем гуманитарной помощи Украине со стороны всех секторов Эстонии пока составил уже не менее 26,6 млн евро, из которых вклад государственного сектора составил 7,5 млн евро.

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Напомним:

В среду парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, который позволяет использовать замороженные активы российских физических лиц для компенсации ущерба, нанесенного Украине войной.