Фридман требует от Люксембурга почти 16 миллиардов долларов за замороженные активы - СМИ

Подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман обратился к властям Люксембурга с предложением начать мирные переговоры по выплате ему компенсации в размере 15,8 млрд долл из-за того, что в стране в рамках санкций ЕС заморозили его активы.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на слова двух источников, знакомых с текстом сообщения.

Отмечается, что адвокаты Фридмана направили соответствующее предложение еще в феврале этого года, но пока не получили ответа.

По мнению российского олигарха, власти Люксембурга незаконно заморозили его активы, поэтому он требует компенсацию в размере 15,8 млрд долларов. Именно в такую сумму Фридман оценил стоимость своих замороженных активов.

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Издание отмечает, что 15,8 млрд долларов является приблизительной оценкой, поскольку олигарх не может нанять экспертов-оценщиков в ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним финансовой информацией.

Фридман ссылается на двусторонний инвестиционный договор 1989 года между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей) с другой, который, по его мнению, был нарушен из-за замораживания активов.

"В соответствии с этим договором у властей Люксембурга есть полгода на ответ, после чего Фридман может обратиться в комиссию ООН по праву международной торговли или в Стокгольмский арбитраж", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Суд Евросоюза удовлетворил иск акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене санкций, введенных против них Советом ЕС на период с февраля 2022 года по март 2023 года.