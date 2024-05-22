Будут судить нардепа Лабазюка, которого обвиняют в подкупе Кубракова и Найема

21 мая 2024 г. прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении нардепа и его сообщника, которых уличили в даче взятки вице-премьер-министру - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову и главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Речь идет о нардепе Сергее Лабазюке.

НАБУ и САП установили, что народный депутат, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества "URD Украинские дороги", предложил топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им общество.

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Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования.

В дальнейшем нардеп и директор компании предоставили часть этой неправомерной выгоды в размере 150 тыс долларов США.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили нардепа из группы "За Майбутнє" Сергея Лабазюка на передаче взятки в конце 2023 года.

В августе того года он обратился к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

Как сообщало НАБУ, нардеп после поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины через доверенное лицо предоставил Найему процент в сумме 150 тысяч долларов.

Передача взятки состоялась на паркинге столичного супермаркета, а деньги находились в китайской шкатулке.