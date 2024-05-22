В Сумах восстановили электроснабжение после ночного обстрела

В Сумах после ночной атаки россиян "Шахедами" восстановили электроснабжение, частично восстановлено водоснабжение.

Об этом сообщил глава Сумской МВА Алексей Дрозденко.

Отмечается, что электроэнергия в Сумах - была восстановлена в первую очередь. Водоснабжение есть практически везде, через несколько часов все сумчане будут с водой.

"Все объекты критической инфраструктуры, больницы, школы, садики работают в штатном режиме", - добавил Дрозденко.

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Напомним:

В ночь на 22 мая из-за российской атаки "Шахедами" были обесточены Сумы: не работал электротранспорт и не было водоснабжения в городе.