В апреле ВВП Украины вырос на 4,3% - Минэкономики

В апреле 2024 года украинская экономика по предварительным данным выросла на 4,3% по сравнению с апрелем прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что по предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года составил около 4,3%. В итоге за январь-апрель этого года рост оценивается на уровне 4,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"В апреле 2024 года продолжается тенденция восстановительного роста экономики, которая была поддержана рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги в условиях бюджетного финансирования на восстановление инфраструктуры, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности", - пояснила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, в апреле промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность, как за счет экспортоориентированных производств, так и спроса на инвестиционную продукцию - машиностроение (ВПК) и строительные материалы. Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

Добавляется, что после очередных атак на энергосистему Украины и значительных повреждений и разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов. Проблемы с электрогенерацией могут иметь потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым из-за технологических особенностей производственных процессов почти невозможно переориентироваться на альтернативные источники снабжения электроэнергии.

Напомним:

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Несмотря на войну украинская экономика в 2024 году, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, хотя российские ракетные обстрелы могут ухудшить этот показатель.