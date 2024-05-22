Цены на нефть уменьшаются третью сессию подряд: в чем причина

Цены на нефть упали третью сессию подряд на ожиданиях, что Федеральная резервная система США может дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне из-за устойчивой инфляции, что потенциально может повлиять на использование топлива в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 60 центов, или на 0,7%, до 82,28 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 64 цента, или на 0,8%, до 78,02 доллара.

Политики ФРС заявили, что центральный банк США должен подождать еще несколько месяцев, чтобы убедиться, что инфляция действительно вернулась на путь к целевому показателю в 2%, прежде чем снижать процентные ставки.

Реклама:

Более высокая стоимость заимствований может замедлить экономический рост и оказать давление на спрос на нефть.

На прошлой неделе запасы сырой нефти и бензина в США выросли, в то время как запасы дистиллятов упали, согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник.

Инвесторы ожидают протокола последнего заседания ФРС и еженедельных данных о запасах нефти в США от Управления энергетической информации США (EIA), которые будут опубликованы позже в среду.

Реклама:

Экономическая правда.