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В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов 

Среда, 22 мая 2024, 09:10 - Виктор Волокита

Из-за локальной аварии без света осталась часть домов на проспекте Оболонском, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай. 

Об этом сообщила КГВА в Telegram

"Энергетики уже работают над ликвидацией аварии. Прогнозируют вернуть свет до 10.00", - сообщили в военной администрации.

Напомним:

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22 мая графики почасовых отключений действуют для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток. Соответственно стабилизационные графики не применяются с 07:00 до 18:00.

Экономическая правда

электроэнергия Киев
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