Российские войска нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа
Вторник, 21 мая 2024, 15:36 -
Российские войска нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области, повреждена производственная инфраструктура.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
"Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. На месте работают все необходимые службы", - говорится в сообщении Сумской ОВА.
В военной администрации отметили, что последствия атаки россиян уточняются.
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Экономическая правда.
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