Все разделы
Укр / Рус

Российские войска нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа

Вторник, 21 мая 2024, 15:36 - Артур Крыжный

Российские войска нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области, повреждена производственная инфраструктура.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп. На месте работают все необходимые службы", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

В военной администрации отметили, что последствия атаки россиян уточняются.

Реклама:

Экономическая правда.

Россия война инфрастуктура
Реклама:
Материалы по теме
Глава Минфина США призвала немецкие банки усилить соблюдение санкций против РФ 21 мая 2024, 14:43
Совет ЕС одобрил конфискацию доходов от активов РФ в пользу Украины 21 мая 2024, 13:35
Индия попросила свои НПЗ провести переговоры о долгосрочных поставках нефти из РФ 21 мая 2024, 13:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте