АЗС уменьшили цены на автомобильный газ 

За неделю с 13 по 21 мая розничные цены на сжиженный газ уменьшились на 8 коп./л, до 26,76 грн/л.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95", ссылаясь на данные собственного мониторинга.

Согласно этому мониторингу, с начала месяца динамика составила 77 коп./л.

Больше всего за неделю - на 1 грн/л - подешевел газ в харьковской сети U.GO, меньше всего - на 0,09 грн/л - в "БРСМ-Нафта". В других сетях среднего и нижнего ценового диапазона цена на газ снизилась на 0,10-0,75 грн/л.

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"Авантаж" за неделю уменьшил цену на 0,7 грн/л, и вернул себе статус держателя наименьших цен с 24,75 грн/л на потолке.

Разница между стоимостью ресурса в сетях премиум- и дискаунт-сегмента за неделю выросла на 0,40 грн/л и на 20 мая составляет 2,88 грн/л.

"По словам розничных операторов, средняя чистая маржа на АЗС колеблется в промежутке 1,5-2 грн/л, что в целом является неплохим показателем. Впрочем, на фоне хронически слабой реализации общая картина выглядит уже не так привлекательно. При этом все ожидают, что после усиления мобилизации военнообязанных ударит по продажам с новой силой", - сообщили в Консалтинговой группе.

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"На прошлой неделе цену на газ от снижения сдерживали колебания валютного курса и небольшой рост реализации, который был зафиксирован неделей ранее. Но после выходных проливы не росли, поэтому, скорее всего, будем снижать стоимость на 50 коп./л, а возможно, и больше", - рассказали в одной из топливных сетей.

В Консалтинговой группе также отметили, что более активному снижению стоимости газа способствует сохранение нисходящей динамики на оптовом рынке. Так, за прошедшую неделю средняя мелкооптовая цена на ресурс снизилась на 950 грн/т (0,51 грн/л), до 38 980 грн/т (21,05 грн/л) при условии поставки FCA.

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