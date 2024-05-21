КГГА разместила 13 дашбордов: касаются парковки, коммунальной собственности, благоустройства

На официальном портале Киева появились публичные дашборды - онлайн-панели, визуализирующие данные в удобном формате.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

По его данным, сейчас на сайте представлены тринадцать дашбордов, касающихся семи сфер жизни города: электронной демократии, экологии, благоустройства, обращений в Контактный центр Киева 15-51, коммунальной собственности, социальной политики и парковки.

В КГГА сообщили, что публичные дашборды созданы по данным из мобильного приложения Киев Цифровой, Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, Департамента территориального контроля города Киева, КБУ "Контактный центр города Киева", Департамента коммунальной собственности города Киева и Департамента социальной и ветеранской политики.

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"Дашборд - это важный инструмент демократии и открытости, а также информационной безбарьерности. Благодаря ему каждый горожанин будет иметь доступ к актуальным данным о различных сферах жизнедеятельности Киева", - добавил Петр Оленич.

В КГГА также отметили, что посмотреть дашборды главных сервисов города можно по этой ссылке.

Экономическая правда

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