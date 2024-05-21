Волгоградский НПЗ возобновил работу установки, поврежденной дроном 12 мая

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании "Лукойл" возобновил работу после того, как он был поврежден во время атаки беспилотника 12 мая.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что НПЗ имеет производственную мощность 300 тыс. баррелей в день загорелся 12 мая после удара беспилотника. Тогда источники агентства отметили, что был поврежден блок CDU-1.

"Блок CDU-1 имеет мощность 18 590 метрических тонн в сутки, а годовое производство - 6,5 млн метрических тонн, или 130 тыс. б/с, нефти. Это составляет 43% мощности НПЗ и 49% фактической переработки на НПЗ в I квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

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Ранее НПЗ был атакован беспилотниками в феврале этого года, но он смог провести техническое обслуживание в течение 18 дней.

Напомним:

Утром 12 мая стало известно о пожаре на волгоградском НПЗ в результате падения беспилотника.

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