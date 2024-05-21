Германия готова поддержать план США по использованию замороженных активов РФ - Bloomberg

Часть немецких чиновников готова поддержать план США по использованию доходов от замороженных активов РФ, которые в основном находятся в Европе, для поддержки помощи Украине в размере 50 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к получению нового значительного пакета помощи Киеву и обеспечит участие США независимо от результата ноябрьских выборов.

Официальные лица США и ЕС говорят, что набирает обороты предложение США, которое, как ожидается, будет доминировать на переговорах между министрами финансов и руководителями центральных банков стран "Большой семерки", которые соберутся в Италии.

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Однако издание подчеркивает, что немецкие чиновники не ожидают окончательной договоренности до встречи лидеров G7 13-15 июня, а имплементация такого механизма не ранее 2025 года.

В феврале 2022 года страны G7 иммобилизовали около 280 млрд долл активов российского центрального банка. Большинство этих активов хранится в Европе в бельгийском клиринговом центре Euroclear.

В течение последних нескольких месяцев США настаивали на использовании этих активов для помощи Украине. Варианты варьировались от прямого ареста и передачи денег Украине до секьюритизации с целью выпуска облигаций или использования их для обеспечения определенной формы займа.

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Несколько европейских стран встретили эти предложения со скептицизмом. Правительства во главе с Францией и Германией выразили обеспокоенность относительно влияния таких шагов на финансовую стабильность и привлекательность евро как резервной валюты, а также относительно их законности.

Последнее предложение США было более положительно воспринято в европейских столицах, в том числе в Берлине, поскольку оно предусматривает только использование процентов, генерируемых активами, без ареста основной суммы долга.

Напомним:

США ведут переговоры с близкими партнерами, чтобы предоставить Украине помощь на сумму до 50 миллиардов долларов, расходы будут погашены за счет доходов от суверенных российских активов.