Бизнесы с использованием ИИ демонстрируют пятикратное ускорение роста производительности

В отраслях бизнеса, которые чаще всего используют искусственный интеллект, производительность труда растет почти в пять раз быстрее, чем в других отраслях.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аудиторской фирмы PwC.

По данным PwC, производительность труда в сфере профессиональных и финансовых услуг и информационных технологий выросла на 4,3% в период с 2018 по 2022 год по сравнению с ростом на 0,9% в строительстве, производстве и розничной торговле, пищевой промышленности и транспорте.

Эти данные свидетельствуют о том, что развитие искусственного интеллекта может помочь странам вырваться из колеи низкой производительности, что будет способствовать экономическому росту, повышению заработной платы и уровня жизни.

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Кэрол Стаббингс, руководитель практики глобальных рынков и налоговых и юридических услуг PwC, отметила, что в высокопроизводительных секторах наблюдается более быстрый рост количества объявлений о вакансиях для людей с навыками искусственного интеллекта, чем без них, что свидетельствует о том, что искусственный интеллект играет определенную роль в повышении производительности труда в этих секторах.

По ее словам, тенденция к росту производительности, вызванная технологией, вероятно, ускорится, поскольку компании все чаще внедряют генеративный ИИ, который может использоваться специалистами, не владеющими ИИ.

"Проблема с искусственным интеллектом, и особенно с генеративным ИИ, заключается в скорости изменений", - сказала Стаббингс.

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На прошлой неделе глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что ИИ накрывает мировой рынок труда "как цунами" и, вероятно, повлияет на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой в ближайшие два года.

Напомним:

Искусственный интеллект бьет по мировому рынку труда "как цунами". Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Цюрихе.