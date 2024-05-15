В Киеве на Лыбидской частично возобновили движение транспорта

В Киеве на улице Антоновича, где произошло повреждение тепломагистрали, частично возобновили движение транспорта – по одной полосе.

Об этом сообщили в КГГА.

Возобновить движение еще одной полосой планируется 15 мая. Параллельно идет ликвидация повреждения тепловой магистрали диаметром 1 м, что произошло в результате проведения гидравлических испытаний, добавили в администрации.

"Эти работы необходимы, ведь позволяют коммунальным службам выявить потенциально аварийные участки трубопровода и заменить их. В результате у нас нет такого количества аварий зимой, так как минимизировали их возникновение путем гидравлических испытаний летом. Сегодня для выполнения ремонтных работ задействовано более десяти единиц разной техники. Локализация места повреждения произведена очень оперативно, учитывая диаметр сети. Службы работают в усиленном режиме, чтобы возобновить транспортное движение и плановую работу", – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Реклама:

В администрации также напомнили, что теплоэнергетики приступили к процессу гидравлических испытаний, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой.

Напомним:

14 мая на улице Антоновича, 176 в Голосеевском районе Киева прорвало магистральный водопровод – вода залила дорогу вблизи метро "Лыбидская" и торгового центра Ocean Plаza, движение транспорта перекрыли.

Реклама: