Следственный комитет РФ (СК) обвинил украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", в который работал сын президента США Хантер Байден, в финансировании терактов на территории России.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

"Средства, поступавшие через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, использовали для терактов в России", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделили тому, что в этой компании работал сын президента США Хантер Байден.

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Напомним:

28 марта российский Следственный комитет заявил, что получил "доказательства" связи нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" с "украинскими националистами".

Секретарь Совбеза РФ 26 марта Николай Патрушев после того, как лидер Кремля Владимир Путин обвинил в совершении стрельбы в "Крокус сити холле" "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима", заявил, что за терактом 22 марта стоит Украина, а не ИГИЛ.

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По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо из-за неоценимости масштабов того, что может произойти.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на российский "Крокус Сити Холл", убегая намеревались попасть в Беларусь, но из-за мер безопасности "отвернулись" и пошли на украинско-российскую границу.

По состоянию на пятницу 5 апреля российский МЧС опубликовало список погибших, в котором 143 фамилии.

Российский Следственный комитет заявил, что в телефонах нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" нашли фото людей в камуфляжной форме с флагом Украины.