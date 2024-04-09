РФ обвинила украинскую "Бурисма Холдингс", в которой работал сын Байдена, в финансировании терактов
Следственный комитет РФ (СК) обвинил украинскую нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", в который работал сын президента США Хантер Байден, в финансировании терактов на территории России.
Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".
"Средства, поступавшие через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, использовали для терактов в России", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделили тому, что в этой компании работал сын президента США Хантер Байден.
Напомним:
28 марта российский Следственный комитет заявил, что получил "доказательства" связи нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" с "украинскими националистами".
Секретарь Совбеза РФ 26 марта Николай Патрушев после того, как лидер Кремля Владимир Путин обвинил в совершении стрельбы в "Крокус сити холле" "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима", заявил, что за терактом 22 марта стоит Украина, а не ИГИЛ.
По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо из-за неоценимости масштабов того, что может произойти.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на российский "Крокус Сити Холл", убегая намеревались попасть в Беларусь, но из-за мер безопасности "отвернулись" и пошли на украинско-российскую границу.
По состоянию на пятницу 5 апреля российский МЧС опубликовало список погибших, в котором 143 фамилии.
Российский Следственный комитет заявил, что в телефонах нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" нашли фото людей в камуфляжной форме с флагом Украины.