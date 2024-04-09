США и союзникам понадобится 10 триллионов долларов на перевооружение - Bloomberg

В условиях агрессии России, нестабильного Ближнего Востока и экспансии армии Китая, военные расходы стран НАТО, возможно, придется увеличить с 2% до 4%. Следовательно, в течение следующего десятилетия США и их союзникам понадобится около 10 трлн долларов, чтобы перевооружиться.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на то, что в прошлом году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 триллиона долларов, страны Европейского Союза только начали задумываться над тем, чего потребует безопасность 21-го века в условиях агрессивной России на их восточных границах, нестабильного Ближнего Востока и экспансии китайской армии, что привлекает внимание Вашингтона к Тихоокеанскому региону.

Политические лидеры поздравляют себя с прогрессом в достижении целей НАТО по выделению членами альянса 2% своего ВВП на оборону. Но чиновники, занимающиеся вопросами безопасности, говорят, что для выполнения планов альянса военные бюджеты, возможно, придется увеличить расходы до уровня 4%.

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Если бы США и их союзники по "Большой семерке" достигли такого уровня, то, по подсчетам Bloomberg Economics, это означало бы более 10 триллионов долларов дополнительных обязательств на оборону в течение следующего десятилетия.

"Дивиденды мира" после холодной войны подходят к концу. Это, вероятно, будет иметь трансформационное влияние на оборонные компании, государственные финансы и финансовые рынки", - говорит главный аналитик по геоэкономике BE Дженнифер Велш.

Жестокая реальность для США и их союзников заключается в том, что война России в Украине означает, что они должны резко усилить свою оборону в Восточной Европе одновременно с противодействием Китаю, так как эта страна усиливает сотрудничество с Москвой.

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