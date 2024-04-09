В прошлом году государство обеспечило протезами повышенной функциональности только 9 военных
В 2023 году государство обеспечило протезными изделиями повышенной функциональности только 14 участников боевых действий, из них самые высокофункциональные протезы получили только 9 военных.
Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в ходе конференции, посвященной реинтеграции ветеранов, передает корреспондентка ЭП.
В общем протезные изделия от государства в прошлом году получили 20 тысяч человек, среди них гражданские и военные.
14 из них получили изделия повышенной функциональности:
- 7 участников боевых действий - протезы верхней конечности с внешним источником энергии (5 человек дополнительно обеспечены электрическим функциональным захватом (крючком));
- 2 УБД - три протеза бедра модульного типа с коленным узлом с электронным управлением;
- 3 УБД - проведена замена приемной гильзы протезов;
- 2 УБД - вкладышами из силиконовой позиции.
В Минсоцполитики добавили, что стоимость протеза для военных, которая покрывается за государственный счет, может достигать 1,9 млн грн.
Больше о том, как раненому получить протез, и как государство обеспечивает ими военных, читайте в материале: Хищения, "мертвые души" и компании-прокладки. Как работает темная часть рынка протезирования?