В прошлом году государство обеспечило протезами повышенной функциональности только 9 военных

В 2023 году государство обеспечило протезными изделиями повышенной функциональности только 14 участников боевых действий, из них самые высокофункциональные протезы получили только 9 военных.

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в ходе конференции, посвященной реинтеграции ветеранов, передает корреспондентка ЭП.

В общем протезные изделия от государства в прошлом году получили 20 тысяч человек, среди них гражданские и военные.

14 из них получили изделия повышенной функциональности:

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7 участников боевых действий - протезы верхней конечности с внешним источником энергии (5 человек дополнительно обеспечены электрическим функциональным захватом (крючком));

2 УБД - три протеза бедра модульного типа с коленным узлом с электронным управлением;

3 УБД - проведена замена приемной гильзы протезов;

2 УБД - вкладышами из силиконовой позиции.

В Минсоцполитики добавили, что стоимость протеза для военных, которая покрывается за государственный счет, может достигать 1,9 млн грн.

Больше о том, как раненому получить протез, и как государство обеспечивает ими военных, читайте в материале: Хищения, "мертвые души" и компании-прокладки. Как работает темная часть рынка протезирования?