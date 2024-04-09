КРАИЛ с начала года выдала более 150 лицензий на проведение деятельности по азартным играм

В первом квартале года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 152 лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Всего в КРАИЛ поступило 194 заявления о получении лицензий, лицензии выдали по 152 обращениям.

Среди выданных лицензий:

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3 - на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр

1 - на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет

9 - на игорные столы

1 - на игровой стол с кольцом рулетки

138 - на игровые автоматы (в том числе с учетом заявлений, поступивших в конце 2023 года).

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Еще два заявления оставили без рассмотрения, поскольку документы были поданы не в полном объеме и не содержали обязательных данных. Также КРАИЛ принял одно решение об отказе в выдаче лицензий.

В регулятор также было подано шесть заявлений на получение разрешений, подтверждающих соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игровом заведении. По результатам их рассмотрения было принято решение о выдаче двух разрешений.

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