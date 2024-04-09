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КРАИЛ с начала года выдала более 150 лицензий на проведение деятельности по азартным играм

Вторник, 9 апреля 2024, 13:33 - Анастасия Жарикова

В первом квартале года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 152 лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Всего в КРАИЛ поступило 194 заявления о получении лицензий, лицензии выдали по 152 обращениям.

Среди выданных лицензий:

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  • 3 - на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр
  • 1 - на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет
  • 9 - на игорные столы
  • 1 - на игровой стол с кольцом рулетки
  • 138 - на игровые автоматы (в том числе с учетом заявлений, поступивших в конце 2023 года).
 
краил

Еще два заявления оставили без рассмотрения, поскольку документы были поданы не в полном объеме и не содержали обязательных данных. Также КРАИЛ принял одно решение об отказе в выдаче лицензий.

В регулятор также было подано шесть заявлений на получение разрешений, подтверждающих соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игровом заведении. По результатам их рассмотрения было принято решение о выдаче двух разрешений.

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Петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

игорный бизнес
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