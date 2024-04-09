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"Энергоатом" планирует построить украинский завод по производству ядерного топлива

Вторник, 9 апреля 2024, 13:39 - Артур Крыжный

НАЭК "Энергоатом" запланировал строительство завода по производству тепловыделяющих сборок возле города Южноукраинск, вблизи которого расположена Южноукраинская атомная электростанция.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на слова и.о. председателя правления компании Петра Котина.

"Завод мы решили разместить возле города Южноукраинск. Даже не ожидал, что такая большая поддержка будет обеспечена от жителей города", - сказал Котин.

Он добавил, что производство будет базироваться на технологии американской компании Westinghouse.

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Тепловыделяющая сборка является конечным продуктом, который используется в качестве топлива атомных электростанций.

Напомним:

Кабинет Министров на заседании 2 апреля одобрил законопроект о строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

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На Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.

Энергоатом энергетика АЭС
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