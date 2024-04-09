Тайваньские корпорации задумались о зарубежных штаб-квартирах на случай нападения Китая – FT

Несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания запасных штаб-квартир за рубежом, чтобы гарантировать продолжение работы в случае нападения Китая на Тайвань.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Тайваньские контрактные производители в течение десятилетий формировали основу глобальных цепей поставок электронных устройств и их компонентов.

Эти предварительные планы подчеркивают, что глобальные усилия по обеспечению безопасности цепей поставок заставляют компании, которые играют жизненно важную роль, особенно для технологических продуктов, вносить значительные изменения", - пишет газета.

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"У нас есть клиенты, которые рассматривают или планируют создание второй штаб-квартиры", - сказал руководитель тайваньского офиса консалтинговой компании KPMG Рауни Куо.

По его словам, компании, занимающиеся производством, "в настоящее время ищут место для второй штаб-квартиры в юго-восточной Азии, на случай, если на Тайване случится чрезвычайная ситуация, чтобы иметь альтернативную систему управления за рубежом, которую они могли бы немедленно активировать".

По словам нескольких лиц, участвующих в обсуждении, среди компаний, которые рассматривают варианты создания второй штаб-квартиры за рубежом, есть Lite-On и Qisda, которые производят электронные компоненты и устройства для потребительских, телекоммуникационных, автомобильных и медицинских применений.

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Китай считает Тайвань частью своей территории и угрожает аннексировать его, если Тайбэй будет сопротивляться объединению в течение неопределенного времени.

Хотя тайваньские эксперты считают нападение Китая маловероятным в ближайшей перспективе, усиление давления со стороны Пекина и тактика военного запугивания привели к тому, что многие иностранные компании и клиенты тайваньских групп начали планирование на случай чрезвычайных ситуаций.

Из-за роста расходов в Китае, торговой войны между США и Китаем и требования клиентов "отвести риски" от Китая, такие группы, как Foxconn и Pegatron (главные поставщики для Apple), расширяют свою деятельность в Юго-Восточной Азии, Индии, Мексике, США и Европе вместо Китая, где традиционно была сосредоточена большая часть их производственных мощностей.

Руководитель глобальной консалтинговой компании на Тайване, который говорил на условиях анонимности, сказал, что многие компании все еще сосредоточены на географической диверсификации производства, а другие изменения, такие как создание резервных структур, будут происходить и в дальнейшем.

"Но дискуссии о резервных штаб-квартирах начались на самом высоком уровне в крупнейших группах", - сказал он.

Финансовый директор одной компании сказал, что его группа рассматривает возможность размещения второй штаб-квартиры в Сингапуре, поскольку группа расширяет производство в двух странах Юго-Восточной Азии.

Другие участники подобных дискуссий говорили, что Сингапур, Япония, Швейцария или Нидерланды являются возможными вариантами для создания второй штаб-квартиры.

При этом среди потенциальных вариантов они исключают США - хотя это большой рынок для тайваньских технологических компаний, эта страна не является подходящим местом для второй штаб-квартиры по налоговым соображениям, рассказали собеседники.

Экономическая правда