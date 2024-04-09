Россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Львовской областях - Минэнерго

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В ночь на 9 апреля РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Львовской областях, на Харьковщине применяются ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Отмечается, что за прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Утром 9 апреля на Харьковщине также действуют графики отключений.

"Ночью враг атаковал высоковольтную подстанцию на Полтавщине - на территории возникло возгорание, которое было ликвидировано силами ГСЧС, пострадавших нет. Есть повреждения оборудования.

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Также была атакована высоковольтная подстанция на Львовщине - зафиксировано возгорание оборудования. Пострадавших нет. Продолжается осмотр и уточнение последствий ночных атак", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за боевых действий на Днепропетровщине одновременно отключились две высоковольтные воздушные линии, при этом обесточился промышленный объект. Сейчас все потребители запитаны.

На Николаевщине из-за повреждения оборудования отключилась высоковольтная подстанция, были обесточены бытовые потребители.

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Добавляется, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1781 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 345 МВт-ч.

Напомним:

Во Львовской области в результате падения обломков "Шахедов" был поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар, который удалось оперативно потушить.