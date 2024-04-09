Через Prozorro в марте объявили закупок на почти 88 миллиардов

В марте публичные заказчики через систему Prozorro объявили закупки на 87,8 млрд грн, что на 13,5 млрд грн больше, чем в феврале, когда было объявлено закупок на 74,3 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бегун, передает пресс-служба минэкономики.

Также в прошлом месяце через Prozorro заключили договоров на 45,2 млрд грн, что на 3,1 млрд грн меньше ожидаемой стоимости тех закупок.

По словам Бегун, всего в марте заказчики объявили в Prozorro 38,3 тыс. закупок. Наибольшие расходы запланировали направить на дорожные работы (16,6 млрд грн), ремонт зданий (7,2 млрд грн), закупки бензина и ДТ (5,9 млрд грн), боевую экипировку (5,4 млрд грн), лекарства (3 млрд грн).

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Также через Prozorro объявили 400 конкурентных закупок БПЛА на 1,6 млрд грн. Часть из них - закупки 4 тыс. дронов от ГП "Агентство оборонных закупок". Кроме того, этот же заказчик объявил в Prozorro рамочное соглашение на поставку 154 автомобилей типа Pick-Up.

Напомним:

В феврале Кабинет Министров обязал учреждения образования, здравоохранения и других госзаказчиков покупать ряд продуктов по электронному каталогу Prozorro Market в случае, если их стоимость превышает 100 тысяч гривен.

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