Нефть дорожает, поскольку надежды на прекращение огня на Ближнем Востоке угасают

Цены на нефть выросли во вторник после того, как уменьшились надежды на то, что переговоры между Израилем и ХАМАС приведут к прекращению огня в Газе на фоне опасений, что затяжной конфликт может потенциально нарушить поставки из ближневосточного региона.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 14 центов до 90,52 долл за баррель к 06:10 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 10 центов до 86,53 долл.

Новый раунд переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Каире завершил многосессионное ралли в понедельник, что привело к первому снижению Brent за последние пять сессий, а WTI - за последние семь, после надежды на то, что геополитические риски могут уменьшиться.

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Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что была назначена неопределенная дата атаки Израиля на анклав Рафах в Газе.

"Это положило конец надеждам, которые вчера ненадолго охватили рынок, что геополитическая напряженность в регионе может ослабнуть", - написал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Во вторник рано утром ХАМАС заявил, что предложение Израиля, которое он получил от катарских и египетских посредников, не соответствует ни одному из требований палестинских фракций. Однако в ХАМАС заявили, что изучит предложение, прежде чем ответить посредникам.

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Без прекращения огня существует повышенный риск того, что в него будут втянуты другие страны региона, особенно Иран, который является основным сторонником ХАМАС и третьим крупнейшим производителем нефти в ОПЕК.

"Ответ Ирана на вероятную атаку Израиля на прошлой неделе на его консульство в Сирии может втянуть в конфликт нефтяной рынок, который практически не пострадал после нападения ХАМАС на Израиль", - отмечают аналитики ANZ.

Тегеран заявил, что отомстит после того, как в результате авиаудара в Дамаске погибли два его генерала и пять военных советников, хотя Израиль не взял на себя ответственность за атаку.

На этой неделе рынок также будет следить за данными по инфляции в США и Китае, чтобы получить дальнейшие сигналы об экономическом развитии двух крупнейших мировых потребителей нефти.

Экономическая правда