Золото в четырнадцатый раз с начала года обновило максимум

Цены на золото 8 апреля продолжают расти и обновили исторический максимум уже в четырнадцатый раз с начала года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex на 13:46 по Киевскому времени выросли на 0,7% - до $2361,7 за унцию. С начала года драгоценный металл прибавил около 12%.

Аналитики UBS отмечают, что ралли на рынке золота оказалось "быстрее и сильнее, чем наши позитивные прогнозы". В результате они повысили прогноз на июнь на 250 долл, до 2300 долл за унцию, на конец года - также на 250 долл, до 2500 долл за унцию.

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По мнению аналитиков, новый виток роста цен ожидается после первого снижения процентной ставки Федрезерва, поскольку это спровоцирует покупку драгметалла биржевыми фондами.

Также прогноз на ближайшие три месяца повысили аналитики Citi - на 9%, до 2400 долл за унцию. Во втором полугодии 2024 года цены могут составить около 2500 долл за унцию.

Напоминаем:

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Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.