Золото в четырнадцатый раз с начала года обновило максимум
Цены на золото 8 апреля продолжают расти и обновили исторический максимум уже в четырнадцатый раз с начала года.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex на 13:46 по Киевскому времени выросли на 0,7% - до $2361,7 за унцию. С начала года драгоценный металл прибавил около 12%.
Аналитики UBS отмечают, что ралли на рынке золота оказалось "быстрее и сильнее, чем наши позитивные прогнозы". В результате они повысили прогноз на июнь на 250 долл, до 2300 долл за унцию, на конец года - также на 250 долл, до 2500 долл за унцию.
По мнению аналитиков, новый виток роста цен ожидается после первого снижения процентной ставки Федрезерва, поскольку это спровоцирует покупку драгметалла биржевыми фондами.
Также прогноз на ближайшие три месяца повысили аналитики Citi - на 9%, до 2400 долл за унцию. Во втором полугодии 2024 года цены могут составить около 2500 долл за унцию.
Напоминаем:
Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.