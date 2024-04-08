За год лидеры игорного бизнеса в Украине приумножили свое состояние в 28 раз

Опендатабот

Доходы лидеров игорного бизнеса в Украине за 2023 год выросли в 28 раз - до 54,9 млрд грн по сравнению с 1,9 млрд грн в 2022-м.

Об этом сообщает сервис для работы с открытыми данными Опендатабот.

В топ попали 9 интернет-казино, двое из которых еще и занимаются букмекерской деятельностью, и 1 лотерейный оператор. Если в 2022-м только треть бизнесов из Индекса смогли получить прибыль - речь о "Спейсикс", "УкрГеймТехнолоджи" и "Нейтив АППС" - то прошлый год был прибыльным для всех компаний из топ-10.

Лидером сферы игорного бизнеса стала компания "Спейсикс" (известная как Cosmolot), которая принадлежит Сергею Потапову и британскому бизнесмену Арнульфу Дамерау. Доход компании в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 миллиарда гривен.

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На втором месте топа расположилась компания "Фавбет" (бренд FAVBET), владельцем которой является Андрей Матюха. Доход компании в 2023 году увеличился в 425 раз и составил 9,79 млрд грн. Это самый большой прирост среди всех компаний игорного бизнеса, которые попали в Индекс. Кроме онлайн-казино компания занимается еще букмекерской деятельностью.

"УкрГеймТехнолоджи" (бренд PIN-UP) Игоря Зотько, прошлогодний лидер рейтинга, не смог удержать первенство даже несмотря на рост дохода в 4 раза за год. С доходом 3,62 млрд грн компания опустилась на 3 место.

Увеличив свой доход в 103 раза и заработав 3,4 млрд грн, следующую позицию топа заняла "Слотс Ю.Эй" Павла Журило. Этой компании принадлежат 2 бренда интернет-казино - Slotoking и 777.

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На пятом месте с доходом 3,1 млрд грн находится компания "Вбет" (бренд VBET), владельцем которой является гражданин Армении Погосян Рудольф. В 2023 году бизнесу удалось увеличить свой доход в 19 раз по сравнению с 2022 годом. Компания "Вбет" получает доходы от интернет-казино, интернет-покера и букмекерской деятельности.

Далее в топе расположилась компания "Геймдев" (бренд SLOTS CITY), владельцем которой является гражданин Израиля Яков Финкельштейн. Доход компании составил 2,5 млрд грн в прошлом году. Это в 35 раз больше, чем в 2022-м.

Седьмую строчку занимает компания "Фьорст Элемент" (бренд F1RST), владельцами которой являются Артем Юшков и Сергей Белик. Компании удалось увеличить свой доход в 43 раза и заработать 2 млрд грн в прошлом году.

Компания "Лимон" (бренд ChampionCasino), владельцем которой является Руслан Дроздов, попала на 8 позицию с доходом в 1,42 млрд грн. Это в 357 раз больше, чем в 2022 году.

Последнее онлайн-казино, которому удалось попасть в топ - компании "Нейтив АППС" (бренд Super Gra), которым владеет гражданин Великобритании - Чубини Иракли. Компания увеличила свой доход в 55 раз и заработала 604 млн грн.

Украинская национальная лотерея (УНЛ) стала единственным лотерейным оператором, который попал в Индекс. Ее доход увеличился в 2,5 раза в прошлом году и составил 516 млн грн. УНЛ принадлежит китайской компании, основателем которой является британский бизнесмен Фогго Майкл Джон.

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Напомним:

Петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.