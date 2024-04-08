ЕБА предлагает ввести электронную коммуникацию бизнеса с ТЦК

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) заявила о необходимости совершенствования механизмов коммуникации между бизнесом и ТЦК и СП, их упрощения и осовременивания - предлагает инициировать введение процедуры электронной коммуникации бизнеса с ТЦК и СП.

Об этом говорится в заявлении ЕБА.

"Сейчас то, что мы слышим от бизнеса, коммуникация между бизнесом и некоторыми органами власти требует улучшения. Компании-члены ЕБА отмечают сложность процесса, отсутствие четких процедур, необходимость физического посещения ТЦК и СП, ограниченное количество приемных часов, очереди, отсутствие четкого перечня и адресов ТЦК и СП, отсутствие обратной связи по некоторым запросам и тому подобное.

Более того, все мы можем наблюдать "рейды" некоторыми городами страны соответствующих представителей Центров - о причинах, правилах проведения которых и т.д. также бы было уместно прокоммуницировать или все же выбирать более цивилизованные подходы в работе", - подчеркивает ассоциация.

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Там подчеркнули, что все выше указанное "часто значительно усложняет продуктивную коммуникацию и процесс выполнения бизнесами своих обязательств".

"Более того, это негативно влияет и на качество ведения воинского учета, создает дополнительную административную нагрузку для бизнеса и является важным фактором в принятии решений по расширению бизнеса и увеличению инвестиций в экономику", - говорится в позиции ЕБА.

Ассоциация добавила, что неоднократно обращалась о необходимости совершенствования механизмов коммуникации между бизнесом и ТЦК и СП, их упрощения и осовременивания.

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"Поэтому бизнес просит вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Рустема Умерова обратить внимание и эту ситуацию и принять соответствующие меры.

Так, сообщество ЕВА предлагает инициировать введение процедуры электронной коммуникации бизнеса с ТЦК и СП в части ведения воинского учета, в частности, предоставление работодателем информации об изменении в статусе военнообязанных и сверки списков военнообязанных", - говорится в сообщении.

Также ассоциация предлагает предусмотреть:

публикацию официальных электронных адресов ТЦК и СП для коммуникации с бизнесом и возможность предоставления предприятием необходимых сведений средствами электронной коммуникации;

установить четкие сроки для ТЦК и СП по обработке запросов и предоставлению ответов;

предоставление времени предприятию на устранение замечаний и тому подобное;

ввести необходимость для ТЦК и СП предоставлять ответы предприятию с разъяснением проблем и недостатков, которые были выявлены в ходе сверки списков и т.п.

Экономическая правда