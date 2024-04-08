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"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

В Днепр прибыла партия автобусов от Милана: их распределят по всей Украине

Понедельник, 8 апреля 2024, 12:50 - Алексей Павлыш
 

Днепр получил первую партию из почти 40 автобусов от Милана. Автобусами город обеспечит местное самоуправление по всей стране.

Об этом сообщил в Telegram мэр Днепра Борис Филатов.

"Они в хорошем состоянии. Сюда из Италии приехали своим ходом. Наши специалисты осмотрели их. Сейчас завершаем документальное оформление и будем использовать их в разных направлениях для городского хозяйства.

Другие автобусы поедут еще в почти десяток украинских громад - там, где это наиболее необходимо людям", - написал Филатов.

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Как уточнили в горсовете, остальные из почти 40 автобусов, которые Милан предоставляет Днепру как хабу международной помощи, будут отправлены в около десятка украинских общин в Волынской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Херсонской и Хмельницкой областях.

 

Экономическая правда

Днипро транспорт
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