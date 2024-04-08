Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Маска

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Верховный суд Бразилии начал расследование относительно вероятного препятствования миллиардером Илоном Маском правосудию на фоне конфликта из-за его социальной сети X.

Об этом пишет Bloomberg.

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес, заявил, что Маск "начал дезинформационную кампанию" и что соцсеть X злоупотребляет экономической властью с целью "незаконного влияния на общественное мнение".

Такие шаги были предприняты после того, как Илон Маск заявил, что не будет выполнять решение суда об ограничениях, наложенных на некоторые аккаунты X в Бразилии.

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"Реакция суда появилась после того, как Маск заявил, что не подчинится судебным приказам и снимет ограничения, наложенные на некоторые учетные записи X в Бразилии. Макс в нескольких своих публикациях в социальных сетях, обвинил судью в измене конституции и призвав к его импичменту", - говорится в сообщении.

Пока непонятно, какие именно аккаунты имел в виду Маск, когда заявил, что не подчинится решению суда. По состоянию на вечер воскресенья 7 апреля ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и цифровыми лидерами, оставались заблокированными.

Напомним:

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Стоимость акций фонда Fidelity, получившего долю в X в 2022 году, сократилась на 5,7% в феврале. В общем Fidelity потерял 73% стоимости своих акций с 2022 года, что свидетельствует об идентичных цифрах падения соцсети.

Экономическая правда.