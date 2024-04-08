Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике – FT

Evgeniy Maloletka/AP

Россия изменила тактику атак по энергоинфраструктуре Украины, используя высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных, чем Киев, районах. Некоторые объекты не смогут полностью восстановить до следующей зимы.

Об этом пишет Financial Times.

"Украинские чиновники заявили, что хотя повреждения, нанесенные Москвой, не такие масштабные, они хуже, чем зимой 2022-23 годов, и очевидно, что сейчас цель РФ - нанести постоянный, непоправимый ущерб.

В период с 22 по 29 марта Россия нанесла удары по семи ТЭС - все в других регионах, кроме Киева, который имеет одну из лучших систем противовоздушной обороны в стране. Российские ракеты также попали в две гидроэлектростанции", - пишет газета.

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Украина не предоставила подробностей о масштабах повреждений на каждой станции, но чиновники заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области вблизи российской границы, были почти полностью разрушены, добавляет FT.

"Наша цель - восстановить как можно больше к октябрю", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Группа потеряла около 80 процентов своего производства электроэнергии в результате российских атак, осуществленных в последнюю неделю марта. Пять теплоэлектростанций ДТЭК были вынуждены остановить работу.

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По словам Тимченко, существуют планы по восстановлению работы некоторых подстанций и крупных электростанций, которые не были полностью разрушены. "При условии отсутствия дальнейших атак, по меньшей мере 50 процентов поврежденных энергоблоков будут снова подключены к сети", - сказал он.

"То же количество ракет, которое использовалось во время зимней атаки 2022-23 годов, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе", - сказала руководитель отдела коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян.

"Россияне пытаются отключить от электроснабжения крупные промышленные регионы и города", - сказала она.

По ее словам, меньшие подстанции, которыми управляет "Укрэнерго", можно защитить от атак с помощью защитных сооружений. Но "очень трудно, если не невозможно" защитить крупные электростанции, на восстановление которых нужно "несколько месяцев или даже лет".

Второе важное отличие от зимы 2022-2023 годов заключается в том, что Россия теперь также использует дорогие высокоточные баллистические ракеты, заявил глава энергетического комитета ВР Андрей Герус.

По оценкам ГУР, Россия имеет достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в течение ближайших недель.

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Экономическая правда