Россияне атаковали "Шахедами" объект критической инфраструктуры в Житомирской области

Россияне ночью 8 апреля попали дронами-камикадзе в объект критической инфраструктуры на Житомирщине, существует угроза загрязнения воздуха в Звягельской общине.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ночью во время воздушной тревоги на Житомирщине вражескими дронами-камикадзе был атакован объект критической инфраструктуры.

"Силам и средствам противовоздушной обороны области удалось сбить часть шахедов. По предварительной информации жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет", - добавил Бунечко.

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Также Звягельский городской совет сообщил, что в результате атаки существует угроза загрязнения воздуха.

"Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами. В частности комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования. Относительно учреждений дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Ночью 8 апреля силы ПВО уничтожили 17 из 24 вражеских ударных беспилотников, которые россияне запустили по Украине.