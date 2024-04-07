Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"

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Российская компания по производству микросхем AO PKK Milandr продолжала поставлять микрочипы российским вооруженным силам минимум через несколько месяцев после вторжения РФ в Украину, несмотря на публичное отрицание директором компании любой связи с армией РФ.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В официальном письме от 10 февраля 2023 года, которое получила англоязычная служба "Голоса Америки", говорится о запросе на продажу 4080 микрочипов военного класса для российской армии.

"Запрос о продаже поступил от заместителя начальника 546 военного представительства Минобороны России и коммерческого директора российского производителя НПО "Поиск" генеральному директору Milandr С.В. Тарасенко с поставкой до апреля 2023 года, то есть когда большая война продолжалась более года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в письме содержится указание Milandr предоставить три вида компонентов микрочипов НПО "Поиск", известному российскому производителю оборонной продукции, который производит детонаторы для оружия, используемого в Вооруженных силах РФ.

Кроме генерального директора Milandr Тарасенко, письмо адресовано начальнику 514 военного представительства Минобороны МО РФ И.А. Швыд.

В ноябре 2022 года Соединенные Штаты ввели санкции против компании Milandr за незаконные закупки микроэлектронных компонентов с помощью подставных компаний.

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Сообщается, что в российской базе государственных контрактов Milandr значится в более 500 контрактах, поставляя многочисленные государственные и военные предприятия, включая Уральский оптико-механический завод, концерн "Автоматика" и Ижевский электромеханический завод или ИЭМЗ "Купол", которые также попали под санкции Соединенных Штатов.

Алексей Новоселов, нынешний директор Milandr, ранее заявлял, что ему не известно о каких-либо связях с российской армией.

"Я не знаю военнослужащих, которые были бы заинтересованы в нашем продукте", - сказал он в телефонном интервью Bloomberg в августе прошлого года, добавив, что компания в основном производит счетчики электроэнергии.

По его словам, обвинения США "похожи на фантастику". "Государственный департамент Соединенных Штатов предполагает, что каждый электронный бизнес в России сосредоточен на военных. Я думаю, что это смешно", - заявлял он.

Однако представитель обороны США сказал "Голосу Америки", что помогать российским военным убить десятки тысяч людей во время незаконного вторжения "это не смешно".

"Компания поставляет микрочипы для ракет и тяжелой бронированной техники, которые используются для продолжения войны в Украине", - сказал представитель оборонного ведомства, который говорил с изданием на условиях анонимности.

"Их действия имеют последствия, и США будут продолжать разоблачать и прерывать цепочку поставок Кремля", - резюмировал представитель оборонного ведомства США.

Экономическая правда