Польская инспекция забраковала 10 тонн мороженого из Украины

Польская инспекция по вопросам сельского хозяйства и качества пищевых продуктов (IJHARS) в Люблине выдала решение о запрете реализации на рынке Польши 3 партий мороженого общим весом 8,48 тонн, импортированного из Украины, в связи с размораживанием.

Об этом говорится в заявлении IJHARS в соцсети X.

"Управление IJHARS в Люблине приняло решение о запрете реализации на территории Польши 3 партий мороженого общим весом 8 482 кг, ввезенных из Украины, из-за размораживания. Решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

Перед этим управление IJHARS в Познани приняло решение о запрете продажи в Польше партии мороженого весом 1438 кг, импортированного из Украины, "из-за отсутствия декларации о содержании подсластителя (аспартама) в его составе".

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Ранее на этой неделе инспекция заявила о крупнейшем в ее истории штрафе в 1,5 млн злотых (около 380 тыс долл), наложенном на компанию-импортера за ввоз на польский рынок из Украины 11,5 тыс тонн технического рапса и кормовой пшеницы как контрафакта из-за дальнейшего их использования в качестве продовольственных.

Кроме этого, управление IJHARS выдало 3 решения о запрете реализации в Польше партии томатной пасты весом 57 660 кг, импортированной из Украины, "из-за наличия в продукте плесневелых кусочков".

Экономическая правда

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