Маск опроверг сообщение об отказе Tesla от выпуска бюджетного авто

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Гендиректор Tesla Илон Маск опроверг сообщения об отказе Tesla от выпуска бюджетного электромобиля.

Об этом он написал в соцсети X.

"Reuters врет (снова)", - написал миллиардер, комментируя материал Reuters о том, что концерн прекратил разработку машины стоимостью 25 тыс долл в пользу проекта по созданию роботакси. Агентство связало это решение с растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.

При этом Маск не уточнил, что именно в публикации не соответствует действительности.

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Напомним:

По данным Reuters, Tesla откажется от выпуска давно обещанного недорогого электромобиля, на который инвесторы рассчитывали для расширения присутствия компании на массовом авторынке.

Два источника Reuters сообщили, что узнали о решении на совещании, на котором присутствовали несколько десятков сотрудников. "Илон потребовал сосредоточиться на роботаксе", - рассказал один из собеседников агентства.

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Третий источник это подтвердил, добавив, что объемы производства роботакси будут намного меньше, чем в проекте Model 2.

Четвертый собеседник предупредил, что планы Tesla могут снова измениться в зависимости от экономической ситуации.

Как отмечает Reuters, Маск еще в январе сообщил инвесторам, что Tesla намерена начать производство бюджетной модели на своем заводе в Техасе во второй половине 2025 года.

Компания решила свернуть проект на фоне растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, благодаря которым на рынке появляется все больше электрокаров по цене до 10 тыс долл, написало агентство. Сейчас самый дешевый автомобиль Tesla, седан Model 3, продается в США по цене около 39 тыс долл.

Экономическая правда