"Эпицентр" открыл на столичной Троещине новый ТЦ на месте старого гипермаркета

фото: пресс-служба "Эпицентра"

Сеть "Эпицентр" открывает новый торговый центр на Троещинском жилом массиве в Киеве. Он приступит к работе 6 апреля и станет уже десятым объектом сети в столице Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Эпицентра", передает Украинский совет торговых центров.

По предварительным оценкам, отчисления в местные и государственные бюджеты превысят 56 млн грн, также открытие нового ТЦ обеспечит более 400 рабочих мест, рассказали в "Эпицентре".

Объект открыли на месте бывшего гипермаркета Новая Линия по улице Бальзака, 65/1. После перестройки гипермаркета в торговый центр его общая площадь выросла в 7 раз – до 42 тыс кв. м.

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На первом этаже ТЦ будет работать продуктовый Food Market площадью 2900 кв. м, Аптека 100+, зоомагазин Lapki, флора-центр "Букет" и отделы товаров для строительства, ремонта и отделки домов.

фото: пресс-служба "Эпицентра"

На втором этаже откроются Центр Мебели (1600 кв. м), Центр Техники ЦЕ ТЕ (1630 кв. м), отделы электротехники, напольных покрытий и сантехники, товаров для сада и огорода, а также Галереи Деко (1890 кв. м), Intersport (790 кв. м), E. Pic (790 кв. м) и Expert (280 кв. м). Общий ассортимент товаров в ТЦ будет насчитывать около 185 тыс артикулов.

фото: пресс-служба "Эпицентра"

В ТЦ также оборудован подземный паркинг на более 350 мест, который во время воздушных тревог можно будет использовать в качестве укрытия.

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Кроме того, на минус первом этаже ТЦ также откроется локация подзарядки электромобилей Е1.

Экономическая правда