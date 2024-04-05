ПриватБанк из-за регламентных работ остановит операции с картами на семь часов

ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки все больших объемов операций с платежными картами.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что 6 апреля операции с карточками будут на паузе с полуночи до 7 утра.

"В период проведения работ 6 апреля с 00:05 и до 07:05 часов утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

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Обычно регламентные работы мы делаем в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами - советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - добавили в банке.

Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с картами, отметили в финучреждении.

Экономическая правда

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