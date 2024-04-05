После атаки на ТЭС в Бурштыне разрешили переходить на автономное отопление

Городской совет Бурштына Ивано-Франковской области разрешил владельцам квартир и нежилых помещений устанавливать индивидуальное отопление.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Депутаты приняли решение, которое дает право владельцам квартир и нежилых помещений всех многоквартирных домов г. Бурштын по собственному желанию отключить свою квартиру или нежилое помещение от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой с последующим устройством системы индивидуального теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Также согласно этому решению владельцы квартир и нежилых помещений имеют право получить разрешение на обустройство газового конвектора без отключения от сетей (систем) централизованного отопления (теплоснабжения).

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При этом отключение от центральной теплосети и обустройство индивидуального отопления предусмотрено за счет владельцев квартир. Льготным категориям населения на устройство индивидуального теплоснабжения горсовет будет выделять 20 тыс грн.

Напомним:

22 марта состоялся крупнейший обстрел энергоинфраструктуры россиянами с начала полномасштабной войны. В частности, пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС.

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По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, на восстановление энергоблоков понадобится не один месяц, а возможно, и не один год.

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Экономическая правда