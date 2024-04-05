У сети АЗС Prime меняется собственник: заключение сделок завершат до конца апреля

Основатель оптового трейдера "Дюваль Компани" Антон Ломаный стал новым владельцем сети автозаправочных станций Prime.

Об этом говорится в сообщении, которое есть в распоряжении enkorr. Информацию также подтвердил основатель Prime Дмитрий Леушкин.

Сообщается, что заключение соответствующих соглашений планируется завершить до конца апреля 2024 года.

"Prime является одним из наших надежных партнеров. Я почти изнутри видел развитие этой сети и интересную концепцию работы с корпоративными клиентами. На определенном этапе общения возникла идея теснее интегрироваться для дальнейшего развития наших бизнесов", - заявил Антон Ломаный.

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По его словам, оптовая продажа нефтепродуктов из-за высокой конкуренции является низкомаржинальной и крайне рискованной, поэтому выход в розницу усилит устойчивость оптового бизнеса и откроет перед ним новые возможности.

Дмитрий Леушкин отметил, что его логистическая компания продолжит транспортное обслуживание сети Prime, а также пока сохранит направление оптовой реализации топлива.