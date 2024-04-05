Торговый бум Турции с Россией остановился под давлением санкций – Bloomberg

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Турецкие экспортеры машиностроительной продукции, которые больше всего выиграли от резкого увеличения поставок в Россию, в этом году могут сократить продажи на 1 миллиард долларов из-за санкций и борьбы с поставкой товаров, которые имеют потенциальное военное применение.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу Ассоциации экспортеров машиностроения Кутлу Каравелиоглу.

По его словам, речь идет о падении на треть от прошлогодних продаж в Россию. При этом станки, насосы и электродвигатели пережили одно из самых больших сокращений.

"Не кажется возможным, чтобы любой серьезный производитель оборудования мог поддерживать свой прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепи поставок", - сказал Каравелиоглу.

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Это плохая новость для турецких компаний. Но это свидетельствует о том, что санкции США и ЕС против России становятся все более эффективными, даже в иностранных юрисдикциях, таких как Турция, которая пытается поддерживать экономические связи с Москвой несмотря на войну в Украине, пишет Bloomberg.

По предварительным данным, опубликованным в четверг Министерством торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с предыдущим годом.

"Турецко-российская торговля резко возросла после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Это вызвало критику, а затем и санкции со стороны США и ЕС, которые пытались остановить потоки таких товаров, как промышленное оборудование и запчасти, которые могли бы помочь российским военным.

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В ЕС заявляют, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай являются одними из стран, которые обходят ограничения блока на торговлю санкционными технологиями с Россией", - напоминает Bloomberg.

Нынешнее падение экспорта в Россию происходит на фоне попыток Анкары улучшить отношения с Вашингтоном, в частности путем усиления контроля за связанными с Россией банковскими операциями с участием Турции.

Китай также усилил проверку связей банковских клиентов с Россией после того, как в декабре США угрожали ввести вторичные санкции.

Компании по всему миру сталкиваются с большим количеством российских санкций, с которыми им приходится бороться. По данным компании Castellum.AI, занимающейся проверкой соблюдения законодательства, по состоянию на февраль США и их союзники объявили о почти 18 тысячах санкций по сравнению с примерно 2 600 до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Экономическая правда