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Гетманцев грозит запретом на продажу табачных изделий в киосках: какая причина

Пятница, 5 апреля 2024, 18:26 - Артур Крыжный

Владельцев киосков предупреждают о возможности запрета на продажу табака из-за неиспользования кассовых аппаратов во всех без исключения продажах.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Хочу обратиться к владельцам лицензированных киосков по продаже табака. У нас с вами есть несколько вариантов развития событий, если вы вдруг не опомнитесь сами и не начнете тотально применять РРО ко всем без исключения продажам, прекратив воровать у армии", - написал Гетманцев.

По словам депутата, первый вариант для "недобросовестных" продавцов - внезапные фактические проверки.

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"Поверьте, на самом деле внезапные, а не по предварительному уведомлению от ваших "друзей" в налоговой. Это уже идет, при этом идет с определенными неприятными для вас нюансами", - продолжил Гетманцев.

Также профильный комитет рассматривает возможность дополнить перечень оснований для аннулирования лицензий фактом невыдачи чека. Депутат заявил, что такой законопроект уже находится на рассмотрении и впоследствии будет принят.

"Запрет продавать табак в киосках. Этого еще нет, но точно будет, если не опомнитесь", - предостерег Гетманцев.

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Налоговая
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