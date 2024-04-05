Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Экспорт российского дизтоплива в другие страны вырос почти на 40%

Пятница, 5 апреля 2024, 17:26 - Артур Крыжный

Объемы поступлений российских газойлей и ДТ в порты других стран за неделю 25-31 марта выросли на 39% относительно предыдущей недели и составили 1,04 млн тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95".

Крупнейшими по объемам странами, куда 25-31 марта поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия и Сенегал. На них приходится 71% поставок.

Объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты выросли на 46%, до 488 тысяч тонн. Это самый большой недельный показатель за всю историю наблюдений.

Реклама:

Поступления российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе увеличились на 21% и составили 150 тыс. тонн. Все грузы были отправлены с терминала в Приморске.

В порты Сенегала поступило 98 тысяч тонн российского дизтоплива.

РФ Россия экспорт дизтопливо
Реклама:
Материалы по теме
Торговля Турции с РФ замедляется под давлением санкций 5 апреля 2024, 13:17
Япония расширила санкции против РФ, запретив экспорт более 160 промтоваров 5 апреля 2024, 11:51
РФ сократила экспорт бензина по железной дороге вдвое после введения "самоэмбарго" 4 апреля 2024, 12:43
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте