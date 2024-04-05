Экспорт российского дизтоплива в другие страны вырос почти на 40%

Объемы поступлений российских газойлей и ДТ в порты других стран за неделю 25-31 марта выросли на 39% относительно предыдущей недели и составили 1,04 млн тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95".

Крупнейшими по объемам странами, куда 25-31 марта поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия и Сенегал. На них приходится 71% поставок.

Объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты выросли на 46%, до 488 тысяч тонн. Это самый большой недельный показатель за всю историю наблюдений.

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Поступления российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе увеличились на 21% и составили 150 тыс. тонн. Все грузы были отправлены с терминала в Приморске.

В порты Сенегала поступило 98 тысяч тонн российского дизтоплива.